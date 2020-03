Eduardo Salvio confessou que estava preparado para terminar a carreira no Benfica. Porém, o jogador argentino regressou ao seu país em 2019 para representar o Boca Juniors.

«Sinceramente, pensava que ia retirar-me no Benfica. Mas a vida deu voltas e agora estou no Boca», começou por dizer o extremo, acrescentando: «Tinha praticamente o meu futuro decidido, a minha vida toda organizada para continuar na Europa e agora estou cá.»

Por isso, o jogador de 29 anos não garante que fique no Boca Juniors a longo prazo, embora admita que está feliz no clube: «Estou contente e feliz, mas não posso garantir que me vou retirar com a camisola do Boca. O que posso dizer é que estou feliz aqui, gostava de ficar muitos anos, mas já aprendi que no futebol não se pode ter a certeza que se vai continuar num sítio muito tempo.»

Em entrevista ao programa 90 minutos, da Fox Sports, Salvio também pediu desculpas aos adeptos do River Plate, depois de os ter tratado como «galinhas».

«Foi algo que saiu mais como adepto, derivado à euforia. Peço desculpa porque sei que isso não é correto. Não tenho problemas em pedir desculpas quando é caso para tal», rematou o extremo.