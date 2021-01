Ex-jogador e glória do River Plate, Hernan Crespo é um dos treinadores em voga na Argentina depois de ter conquistado a Taça Sul-Americana com o Defensa y Justicia. Por isso, ao técnico foram-lhe colocadas perguntas sobre o futuro e uma delas envolvia o possível banco do Boca Juniors, eterno rival do River Plate. A resposta foi contundente.

«Não excluo clube. Se bem que é lógico que há um que não o podia dirigir e creio que eles também não o propunham porque me conhecem», começou por dizer o antigo avançado ao programa Presión Alta.

«Mas se alguém [do Boca] pensar nisso e me fizer uma oferta, escutá-los-ia por respeito e curiosidade, para saber que lhes passou pela cabeça», frisou Crespo.