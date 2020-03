O Boca Juniors venceu ontem o Independente de Medellín (3-0) e garantiu a primeira vitória no grupo H da Taça Libertadores. Salvio foi o homem em destaque, com dois golos.

Depois de se tornar campeão argentino, o Boca colocou-se em vantagem aos 35’ por Salvio, de cabeça, ele que viria a marcar novamente e a dobrar a diferença no marcador aos 57’, de pé esquerdo. Ao minuto 72, Reynoso fechou o resultado de livre direto. Vitória por três bolas a zero para os argentinos, que na primeira jornada haviam empatado na Venezuela a um golo, diante do Caracas.

A formação «xeneize» isolou-se, assim, no segundo lugar do grupo com quatro pontos, atrás do Libertad, que venceu o Caracas (3-2) e soma seis pontos, fruto das duas vitórias nos jogos que disputou.