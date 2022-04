Eduardo Salvio regressou às opções do Boca Juniors na última madrugada, mas não saiu do banco, numa partida que terminou com igualdade a uma bola diante do Godoy Cruz. Depois do jogo, o futebolista argentino falou pela primeira vez do incidente com a ex-mulher, Magali Aravena, que acusa o jogador de atropelamento.

«Perguntas-me como me sinto? Sinto-me mal pelo que aconteceu, não procurei isto, só queria ir embora e não ter contacto [com a ex-mulher]», disse, numa troca de mensagens com a jornalista Luli Fernández, publicada pelo Clarín.

«Nem vi se ela caiu ou se magoou ao segurar a maçaneta enquanto eu saía com o carro ligado», acrescentou.

Apesar deste incidente, o ex- Benfica, que já afirmou estar inocente, manifestou o desejo de melhorar a relação com a antiga companheira. «Agora, quero superar este momento, que seja esclarecido, concentrar-me nos meus filhos e trabalhar no Boca. E resolver este problema, para que possamos viver em paz e cordialidade.»