No rescaldo à goleada em Alvalade e consequente eliminação da Liga dos Campeões, o Bodo/Glimt revelou o novo equipamento principal para 2026. O emblema norueguês promoveu, a esse propósito, uma volta ao Mundo, da Ásia à América do Sul, com o país natal pelo meio.

Consulte a galeria para conhecer o novo equipamento principal do Bodo/Glimt.

Depois de encerrar com estrondo a campanha europeia, o Bodo/Glimt centra atenções nos “quartos” da Taça, troféu que somente conquistou em 1975, e na jornada inaugural do campeonato. Ainda que se tenha sagrado campeão em 2020, 2021, 2023 e 2024, o Bodo/Glimt perdeu o título para o Viking, que encerrou o jejum de 34 anos.