De olho na segunda mão dos “oitavos” da Champions, Kjetil Knutsen garantiu aos jornalistas portugueses que não teme o Sporting. Em conferência de imprensa, na tarde desta segunda-feira – em Alvalade – o treinador do Bodo/Glimt apontou a Hjulmand e ao ataque dos leões.

Sem medo e olhos nos olhos

«O Sporting vai entrar muito agressivo e vão à luta. São uma equipa ofensiva e intensa. Mas vamos estar prevenidos e vamos voltar a correr muito. Não tememos ninguém. Somos uma equipa física em todos os jogos, queremos sempre correr mais do que os adversários. Vamos precisar de defender e de saber quando contra-atacar. É uma grande oportunidade e estamos preparados. Continuamos a acumular mais e mais experiência.»

«Independentemente de jogar num relvado natural ou sintético, para nós é trunfo jogar em casa, como para qualquer equipa.»

«O Hjulmand é a chave desta equipa.»