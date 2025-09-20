Alice Teotónio é campeão do Mundo júnior de bodyboard da International Bodyboarding Corporation (IBC). A compatriota Luana Dourada ficou em segundo lugar.

«A Federação Portuguesa de Surf (FPS) felicita Alice Teotónio Pereira e Luana Dourado pelas conquistas alcançadas no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, que decorreu no Brasil, prova do campeonato do Mundo júnior de Bodyboard da IBC», pode ler-se no comunicado do organismo.

«Estes resultados refletem não apenas a dedicação das atletas, mas também o trabalho dos clubes, dos treinadores e de toda a estrutura que apoia o desenvolvimento da modalidade em Portugal».

A etapa final que decorreu em Jacaraípe, no Brasil.

