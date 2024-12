Daniel «JoJo Mariani» Dos Santos, antigo campeão nacional de bodyboard, está desaparecido na Tailândia há cerca de duas semanas e a mulher criou uma página no Facebook para pedir auxílio e mobilizar a comunidade de bodyboard portuguesa no sentido de pressionar as autoridades tailandesas a colaborem nas buscas.

«O Jojo está desaparecido na ilha de Koh Phangan, na Tailândia, onde vivemos e criamos os nossos dois filhos, Ocean, de 8 anos, e Sky, de 2 anos», escreveu a mulher do antigo campeão, Av Giuliano, em desespero.

«Ele está desaparecido há quase duas semanas, em circunstâncias misteriosas. Temos receio de que ele tenha ido para o mar e talvez não tenha regressado. Encontrei os seus pertences (passaporte, carteira, bilhete de avião, etc.) debaixo de uma árvore muitos dias depois de ele ter desaparecido. A polícia tailandesa não está a ajudar muito – por isso precisamos de pressionar», escreveu Av.

«Sei que ele significa muito para a comunidade de bodyboard. Já vi como muitos de vocês agem quando o conhecem. Até já vi os homens mais fortes a chorar só para lhe darem um abraço quando estamos em Portugal. (...) Bombardeei a Embaixada de Portugal com e-mails, a exigir que eles intervenham para forçar o governo a procurar por ele. Eu não falo português, sou americana. Eles não respondem em inglês, respondem em português. Se todos nós nos unirmos, podemos fazer a diferença e ajudar a salvar a lenda de Portugal», destacou ainda a mulher norte-americana de Jojo Mariani.

Entretanto, o Governo português está a acompanhar a situação através do Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem estado em contato com a embaixada portuguesa na Tailândia e com a família do antigo bodyboarder português.