Fernando Rocha, um dos árbitros que o FC Porto prometeu boicotar no final da época passada, foi nomeado pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) para o duelo entre a Oliveirense e a equipa portista, agendado para o próximo domingo.



Recorde-se que os dragões prometeram boicotar três árbitros na sequência da final do campeonato de 2020/21, perdida para o Sporting.

Esta época, o FC Porto já perdeu por falta de comparência com a Ovarense (20-0), por ter sido nomeado Paulo Marques.



A possível repetição da falta de comparência poderá colocar os dragões perto da exclusão do campeonato, segundo o artigo 57.º dos regulamentos. «A aplicação da sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou três interpolados determina a exclusão da competição da equipa do clube», pode ler-se no regulamento.