A Confederação Africana de Futebol (CAF) revelou oficialmente os cinco jogadores e os cinco treinadores indicados para o prémio de Bola de Ouro de África, no próximo CAF Awards 2024.

Simon Adingra (Costa do Marfim / Brighton), Serhou Guirassy (Guiné Conacri / Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Marrocos / PSG), Ademola Lookman (Nigéria / Atalanta) e Ronwen Williams (África do Sul / Mamelodi Sundowns) foram os escolhidos para o prémio principal do evento, o Jogador do Ano.

Noutras categorias anunciadas, o português Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, foi nomeado para Bola de Ouro de África na variante de melhor treinador.

O português concorre ao prémio com Emerse Fae (Costa do Marfim), Sebastien Desabre (RD Congo), Marcel Koller (Al Ahly) e Hugo Broos (África do Sul).

A edição de 2024 dos Prémios CAF acontecerá em Marrakech, Marrocos, a 16 de dezembro de 2024.