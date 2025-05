A organização da Bola de Ouro juntamente com a UEFA, divulgaram, esta segunda-feira, que a 69.ª edição da cerimónia de entrega dos prémios acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. A lista dos 30 nomeados será na primeira quinzena de agosto.

A Bola de Ouro é um prémio de futebol criado pela revista francesa France Football, desde 1956, que tem como principal objetivo indicar o melhor jogador da temporada. Na cerimónia são entregues outros prémios de diferentes categorias.

Rodri [Manchester City] foi o vencedor da edição passada, enquanto Aitana Bonmatí venceu na categoria feminina.

A novidade para a edição deste ano é que todos os prémios que normalmente eram entregues para o futebol masculino serão também atribuídos no futebol feminino.

O prémio de 2025 terá as categorias da Bola de Ouro Masculina, Bola de Ouro Feminina, Troféu Kopa [melhor jogador com menos de 21 anos], Troféu Yashin [melhor guarda-redes], Troféu Gerd Müller [melhor marcador da temporada anterior], Troféu Johan Cruyff [melhor treinador], Troféu de Clube do Ano e ainda o Prémio Sócrates que premeia «ações de solidariedade ou causas sociais levadas a cabo por um defensor empenhado», como destaca a UEFA.