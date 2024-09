Só dois portugueses integram a lista para melhor jogador do mundo, o prémio Ballon D'Or, entregue pela revista francesa France Football. Vitinha, médio do PSG, e Rúben Dias, defesa do Manchester City, integram o lote de 30 jogadores.

Há ainda outros nomes com ligação ao futebol português - com destaque para Alejandro Grimaldo, que saiu em 2023 do Benfica em direção ao Bayer Leverkusen e atingiu esta lista de nomeados após uma excelente temporada na Alemanha.

Como seria de esperar, os jogadores dos clubes que atingiram as últimas fases da Liga dos Campeões e da Liga Europa foram escolhidos, com o Real Madrid ou o Manchester City. No entanto, o finalista vencido da Champions, o Borussia Dortmund, tem apenas um nomeado - Matts Hummels.

Alguns estreantes nesta lista são, por exemplo, o jovem Lamine Yamal, de apenas 17 anos, Artem Dovbyk, do Girona, ou Ademola Lookman, da Atalanta.

Esta é ainda a primeira vez que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ficam de fora dos nomeados desde 2003. Eis a lista: