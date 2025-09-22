Paris recebeu uma vez mais a noite mais «glamorosa» do futebol internacional. Havia a esperança de poder voltar a haver um português a vencer a Bola de Ouro. Não aconteceu, mas não deixou de ser escrita história no futebol português. Pela quinta vez houve dois portugueses (Vitinha e Nuno Mendes) no top-10, somando ainda João Neves no top-20.

Não faltaram prémios para dar. Até porque, pela primeira vez, houve as mesmas premiações tanto para o masculino como para o feminino.

Começamos pelo prémio de melhor jovem, que foram ambos para a La Masia. No masculino. Lamine Yamal foi o eleito pelo segundo ano consecutivo, superando João Neves (terceiro) e Rodrigo Mora (oitavo). No feminino, Vicky Lopes, colega de Kika Nazareth no Barcelona, foi a vencedora.

No que toca ao prémio de treinadores, não houve grandes surpresas. Luis Enrique, que ganhou tudo pelo PSG, foi eleito no masculino. Sarina Wiegman, selecionadora inglesa que venceu o Europeu, foi a vencedora no feminino.

Hannah Hampton, jogadora do Chelsea, venceu o prémio de melhor guarda-redes feminino. Gigi Donnarumma, agora do Manchester City, foi considerado o melhor guardião.

Victor Gyökeres, ex-Sporting e agora Arsenal, e Ewa Pajor, Barcelona, foram premiados como goleadores do ano. O PSG (masculino) e o Arsenal (feminino) foram considerados as melhores equipas do ano. Ambas formações venceram a Champions na respetiva categoria.

No prémio mais esperado da noite, houve uma estreia e um «hat-trick». Ousmane Dembélé superou Yamal (segundo) e Vitinha (terceiro) e conquistou pela primeira vez a Bola de Ouro. No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí venceu pela terceira vez consecutiva.

Confira a lista completa dos prémios:

Melhor jovem

Masculino: Lamine Yamal (Barcelona)

Feminino: Vicky Lopes (Chelsea)

Melhores treinadores

Masculino: Luis Enrique (PSG)

Feminino: Sarina Wiegman (inglaterra)

Melhor guarda-redes

Masculino: Gigi Donnarumma (Manchester City)

Feminino: Hannah Hampton (Chelsea)

Melhor goleador:

Masculino: Victor Gyökeres (Arsenal)

Feminino: Ewa Pajor (Barcelona)

Melhor equipa:

Masculino: PSG

Feminino: Arsenal

Melhor jogador:

Masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

Feminino: Aitana Bonmatí (Barcelona)