Quem mais? Lamine Yamal venceu o troféu Kopa, que distingue o melhor futebolista sub-21 a atuar no futebol mundial. O galardão foi entregue na gala de prémios da Bola de Ouro, organizada pela revista francesa France Football.

Yamal, atualmente com 18 anos, já tinha vencido a edição passada com apenas 17 anos. E ainda pode vencer mais edições no futuro, dada a sua tenra idade.

O extremo do Barcelona ficou à frente de Desiré Doué (PSG), João Neves, médio português do PSG, Estêvão (Palmeiras/Chelsea) e Kenan Yildiz (Juventus). No oitavo lugar ficou outro luso, o único do campeonato português - Rodrigo Mora (FC Porto).

No capítulo do futebol feminino, foi a jovem Vicky López, do Barcelona e da seleção espanhola, que arrecadou o prémio.