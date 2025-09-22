Ousmane Dembélé, de 28 anos, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira. O avançado francês do PSG recebeu o galardão em Paris, na noite desta segunda-feira, das mãos de Ronaldinho. Depois de Nuno Mendes estacionar no décimo posto e Vitinha ficar em terceiro, Dembélé superou Lamine Yamal, do Barcelona.

Na última época – a melhor da carreira – o francês conseguiu 35 golos e 14 assistências em 53 encontros, contribuindo para a conquista de todos os troféus em França e da Champions. Antes, em 2023/24, registou apenas seis golos em 42 partidas.

Formado pelo Rennes, passou por Dortmund (contratado por 35 milhões de euros) e Barcelona (contratado por 135 milhões) entre 2016 e 2023. Todavia, o percurso foi marcado por críticas, inconsistência e lesões. Até que, há dois anos, rumou a Paris, a troco de 50 milhões.

Na hora de receber o troféu, Dembélé recordou a importância dos colegas no PSG, assim como de Luis Enrique, sem esquecer o lugar da família. Por isso, o discurso foi marcado por muita emoção.

Na presente época, o novo Bola de Ouro leva dois golos e duas assistências em quatro jogos. Este é o primeiro Bola de Ouro francês desde Benzema, em 2022.

