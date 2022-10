Karim Benzema roubou o espetáculo esta noite, no Théâtre du Châtelet, em Paris, ao vencer a Bola de Ouro. No entanto, o avançado do Real Madrid não foi o único premiado da noite.



Courtois, guarda-redes dos merengues, foi eleito o melhor guarda-redes do mundo enquanto Gavi recebeu o galardão para melhor jovem do mundo - o português Nuno Mendes ficou na quinta posição.



Por sua vez, Sadio Mané, jogador que terminou em segundo lugar na Bola de Ouro, foi o primeiro vencedor do Prémio Sócrates.





Todos os prémios:

Bola de Ouro masculina: Karim Benzema (Real Madrid)

Bola de Ouro feminina: Alexia Putellas (Barcelona)

Troféu Kopa (melhor sub-21 do mundo): Gavi (Barcelona);



Prémio Sócrates: a primeira edição deste troféu que pretende homenagear jogadores comprometidos com projetos sociais e caritativos foi para Sadio Mané (Bayern Munique).



Prémio Gerd Muller (melhor avançado do ano): Robert Lewandowski



Troféu Lev Yashin (melhor guarda-redes do mundo): Thibaut Courtois



Troféu para clube do ano: Manchester City