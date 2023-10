Aitana Bonmati vence a Bola de Ouro de 2023.

A centrocampista do Barcelona, de 25 anos, foi distinguida pela primeira vez na carreira, ao fim de um ano de sonho e que teve a conquista do Mundial por Espanha como ponto mais alto.

Além da vitória na competição realizada na Austrália e na Nova Zelândia, Aitana Bonmati foi ainda campeã europeia e campeã de Espanha.

Sam Kerr, futebolista australiana do Chelsea, foi segunda classificada e Salma Paralluelo, atacante do Barcelona e também ela campeão do Mundo por Espanha, completou o pódio.

O prémio de melhor equipa feminina do ano foi entregue ao Barcelona.