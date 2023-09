Bernardo Silva e Rúben Dias estão entre os 30 candidatos à Bola de Ouro, prémio entregue pela France Football e pelo L'Équipe que distingue o melhor jogador do mundo.



Karim Benzema, vencedor do ano anterior, está entre os nomeados ao contrário do que acontece com Alexia Putellas, eleita a melhor jogadora do mundo em 2022. A espanhola não faz parte das 30 candidatas ao galardão.



Já Lionel Messi, que ficou de fora dos candidatos em 2022, volta a estar entre os eleitos.



A France Football anunciou ainda quem são os dez candidatos ao prémio de melhor guarda-redes do mundo.



Os prémios serão entregues a 30 de outubro.



Todos os candidatos:



Candidatos à Bola de Ouro: Onana (Inter/Man. United/Camarões), Mo Salah (Liverpool/Egito), Josko Gvardiol (Leipzig/Man. City/Croácia), Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad/França), Jamal Musiala (Bayern Munique/Alemanha), Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra), Kevin de Bruyne (Man. City/Bélgica), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid/Inglaterra), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG/França), Bernardo Silva (Man. City/Portugal), Nicolo Barella (Inter/Itália), Rúben Dias (Man. City/Portugal), Erling Haaland (Man. City/Noruega), Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles/Geórgia), Martin Odegaard (Arsenal/Noruega), Bono (Sevilha/Al Hilal/Marrocos), Vini Júnior (Real Madrid/Brasil), Ilkay Gundogan (Man. City/Barça/Alemanha), Julián Álvarez (Man. City/Argentina), Rodri (Man. City/Espanha), Lionel Messi (PSG/Inter Miami/Argentina), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/França), Lautaro Martínez (Inter/Argentina), Robert Lewandowski (Barça/Polónia) e Kim Min-jae (Nápoles/Coreia do Sul), Luka Modric (Real Madrid/Croácia), Kylian Mbappé (PSG/França), Victor Osimhen (Nápoles/Nigéria) e Harry Kane (Tottenham/Bayern/Inglaterra).



Candidatas à Bola de Ouro: Daphne Van Domselaar (Aston Villa/Países Baixos) Georgia Stanway (Bayern Munique/Inglaterra), Sophia Smith (Thorns de Portland/EUA), Khadija Shaw (Man. City/Jamaica), Jill Roord (Wolfsburgo/Man. City/Países Baixos), Fridolina Rolfo (Barça/Suécia), Wendie Renard (Lyon/França), Guro Reiten (Chelsea/Noruega), Alba Redondo (Levante/Espanha), Hayley Raso (Man. City/Real Madrid/Austrália), Alexandra Popp (Wolfsburgo/Alemanha), Salma Paralluelo (Barça/Espanha), Ewa Pajor (Wolfsburgo/Polónia), Asisat Oshoala (Barcelona/Nigéria), Lena Oberdorf (Wolfsburgo/Alemanha), Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai/Japão), Katie McCabe (Arsenal/Irlanda), Mapi Leon (Barça/Espanha), Sam Kerr (Chelsea/Austrália), Amanda Ilestedt (PSG/Arsenal/Suécia), Yui Hasegawa (Man. City/Japão), Patricia Guijarro (Barça/Espanha), Mary Earps (Man. United/Ingaterra), Kadidiatou Diani (PSG/Lyon/França), Debinha (Carolina do Norte/Kansas City), Rachel Daly (Aston Villa/Inglaterra), Olga Carmona (Real Madrid/Espanha), Linda Caicedo (Real Madrid/Colômbia), Millie Bright (Chelsea/Inglaterra), Aitana Bonmati (Barça/Espanha);



Candidatos ao Prémio de melhor guarda-redes: Yassine Bono (Sevilha/Al Hilal/Marrocos), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica), Mike Maignan (AC Milan/França), Marc-André Ter Stegen (Barça/Alemanha), Ederson (Man. City/Brasil), Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Onana (Inter/Man. United/Camarões), Aaron Ramsdale (Arsenal/Inglaterra), Dominik Livakovic (Dínamo Zagred/Fenerbahçe/Croácia) e Brice Samba (Lens/França).



Candidatos ao prémio de melhor sub-21 do mundo: António Silva (Benfica/Portugal), Rasmus Hojlund (Atalanta/Man. United/Dinamarca), Jamal Musiala (Bayern/Alemanha), Xavi Simons (PSV/Leipzig/Países Baixos), Elye Wahi (Lens/França), Camavinga (Real Madrid/França), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid/Inglaterra), Alejandro Baldé (Barça/Espanha), Gavi (Barça/Espanha) e Pedri (Barça/Espanha).