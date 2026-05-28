A organização da Bola de Ouro divulgou esta quinta-feira o local e a data para a edição do troféu de 2026. O evento acontecerá a 26 de outubro em Londres, e não em Paris – como habitualmente acontece.

Para a edição deste ano, que celebra o 70.º aniversário da premiação, a organização escolheu a Inglaterra, como forma de homenagear o primeiro vencedor do troféu, criado em 1956 pela revista France Football, o jogador inglês Stanley Matthews, que atuava pelo Blackpool.

O local é apenas temporário, embora o evento já tenha acontecido fora de território gaulês: de 2010 a 2015, o palco foi Zurique, na Suíça.

Após a edição de 2025, que premiou Ousmane Dembélé, do PSG, e Aitana Bonmatí, da equipa feminina do Barcelona, a cerimónia da Bola de Ouro acontece numa data semelhante às edições de 2022, 2023 e 2024 – final de outubro. Isso deve-se ao calendário e aos jogos internacionais da FIFA para as seleções nacionais, que ocorre de 21 de setembro a seis de outubro.