Aitana Bonmatí revalidou a conquista do último ano e arrecadou pela segunda vez na carreira a Bola de Ouro feminina.

Na cerimónia que decorre em Paris, a internacional espanhola voltou a vencer o prémio, depois de uma época em que somou quatro títulos, entre eles, a Liga dos Campeões feminina. Os restantes troféus foram conquistados ao serviço do Barcelona (Liga Espanhola, Taça de Espanha e Supertaça de Espanha).

AITANA BONMATI IS THE 2024 WOMEN’S BALLON D’OR!



Back-to-back winner, the Women's Ballon d'Or stays in Spain!



Congrats @AitanaBonmati 👑🇪🇸 #ballondor @FCBfemeni @UWCL @weuro2025 pic.twitter.com/g4P1Lv5oIl