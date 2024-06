A Bola de Ouro volta a mudar este ano, agora com um novo associado, a UEFA, com novas datas, novas regras e novos prémios. O prestigioso prémio criado pela revista France Football já esteve associado à FIFA, entre 2009 e 2016, e agora vai ter como parceiros a instituição que gere o futebol da Europa, afinal de contas, o maior palco da modalidade.

Num ano em que vamos ter o Euro2024, na Alemanha, Copa América, nos Estados Unidos, e Jogos Olímpicos, em Paris, a entrega dos prémios associados à Bola de Ouro está marcada para 28 de outubro, para o Teatro Chatelet, em Paris, mas os nomeados vão ser conhecidos a 4 de setembro, ainda no início da próxima temporada.

Enquanto os prémios The Best, atribuídos pela FIFA, resultam da votação dos selecionadores e capitães de cada uma das seleções, os candidatos à Bola de Ouro vão ser eleitos pelos jornalistas do France Football, numa primeira fase, para depois - e aqui surgem as mudanças com a chegada da UEFA - serem sujeitos aos votos de 100 jornalistas, um de cada um dos primeiros 100 países melhor qualificados no ranking FIFA.

Na avaliação vai contar o que cada jogador fez ao longo de uma temporada, circunstância que tinha sido alterada com o Mundial2022, realizado no Qatar, no final do ano, quer nos respetivos clubes, quer no Euro2024, na Copa América e no Paris2024.

Total de dez prémios, com duas novidades

Além das Bolas de Ouro, uma masculina e outra feminina, também vão ser atribuídos o Troféu Kopa, para o melhor jogador jovem, o Troféu Yashin, para o melhor guarda-redes, e o Troféu Gerd Müller, para o melhor avançado. Mantém-se também o Troféu Sócrates, que vai premiar ações de solidariedade promovidas por personalidades ligadas ao futebol.

A estes prémios juntam-se ainda troféus para a os melhores clubes do Mundo, masculino e feminino, e, neste caso é uma novidade, para os melhores treinadores, também com prémios masculino e feminino.

«A UEFA e a Bola de Ouro são sinónimos de excelência desportiva, pelo que a nossa associação é uma mistura natural de proeminência e uma sinergia que promete ser excecional», destacou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, no anunciou da aliança entre as duas instituições.

Embora falte ainda definir uma parte importante da temporada, pelo menos no que diz respeito às seleções, o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, parte desde já como grande favorito a conquistar uma boa parte dos prémios referidos. Vinicius e Bellingham estarão certamente entre os candidatos, tal como o reforço Kylian Mbappé.

A 28 de outubro, no Teatro Chatelet, em Paris, vão, assim, ser anunciados os sucessores de Lionel Messi e de Aitana Bonmatí como os novos detentores da Bola de Ouro, no decorrer da 68.ª edição do prestigiante galardão do futebol.