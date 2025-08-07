Bola de Ouro feminina: inglesas e espanholas em maioria, eterna Marta na lista
Tudo sobre os prémios da Bola de Ouro referentes ao futebol feminino
A lista de candidatas para a Bola de Ouro feminina da última época tem seis jogadoras espanholas e cinco inglesas, seleções que jogaram entre elas a final do Europeu feminino, com vitória das britânicas.
Da lista dada a conhecer nesta quinta-feira, e cuja vencedora será conhecida a 22 de setembro, constam sete futebolistas do Arsenal, equipa que conquistou a Liga dos Campeões em maio passado após vitória sobre o Barcelona no Estádio José Alvalade, casa do Sporting.
Entre as concorrentes está Aitana Bonmati, futebolista espanhola do Barcelona que arrecadou o prémio nas últimas duas épocas, bem como a compatriota e companheira de equipa de seleção e de clube, Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022.
Destaque ainda para a presença de Marta, veteraníssima brasileira de 39 anos que foi considerada seis vezes a melhor jogadora do Mundo pela FIFA.
Para o galardão de melhor equipa feminina da época estão nomeados Arsenal, Barcelona, Chelsea, Lyon e as norte-americanas do Orlando Pirate, única equipa fora da Europa.
Ainda relativamente a distinções no futebol feminino, os nomeados para o Troféu Johan Cruyff, o prémio de melhor treinador(a) são Sonia Bompastor (treinadora luso-francesa do Chelsea), Arthur Elias (selecionador do Brasil), Justine Madugu (selecionador da Nigéria, Renéé Slegers (treinadora do Arsenal) e Sarina Wiegman (selecionador ade Inglaterra).
Para o Troféu Yashin, que distingue a melhor guarda-redes, as cinco finalistas são Ann-Katrin Berger (alemã do Gotham FC), Cata Coll (espanhola do Barcelona), Hannah Hampton (inglesa do Chelsea), Chiamaka Nnadozie (nigeriana que atua no Brighton e jogou a época passada no Paris FC) e Daphne Van Domselaar (neerlandesa do Arsenal).
Para o galardão de melhor sub-21 do ano (Troféu Kopa) estão nomeadas Michelle Agyemang inglesa que atuou cedida pelo Arsenal ao Brighton), Linda Caicedo (colombiana do Real Madrid, Wieke Kaptein (neerlandesa do Chelsea), Vicky López (espanhola do Barcelona e Claudia Martínez Ovando (paraguaia do Olimpia).