Thibaut Courtois, guarda-redes belga do Real Madrid, ficou frustrado com o sétimo lugar nos prémios Bola de Ouro e deixou isso bem explicito na cerimónia que acabou por consagrar o companheiro de equipa, Karim Benzema.

O internacional belga foi galardoado com o Troféu Lev Yashin, que destaca o melhor guarda-redes da temporada, mas aproveitou o momento para dizer o que lhe ia na alma.

«Ganhas a Liga, ganhas a Champions, a tua equipa vence graças às tuas defesas... e ficas apenas em sétimo», começou por dizer, antes de justificar a sua acutilante critica. «Nos primeiros dez classificados não havia sequer um defesa. Pelo menos este ano inventaram o troféu de melhor guarda-redes», acrescentou, esquecendo que Alisson (2020) e Donnaruma (2021) já tinham recebido o mesmo troféu nas últimas edições da Bola de Ouro.

A verdade é que Courtois não foi o único guarda-redes insatisfeito com os critérios da Bola de Ouro, uma vez que Iker Casillas também já tinha dito, nas redes sociais, que continua sem perceber os critérios do prémio do France Football.