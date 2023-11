Kylian Mbappé ainda não ganhou nenhuma Bola de Ouro, mas Luis Enrique, treinador do craque francês no Paris Saint-Germain, está convencido que o internacional francês ainda vai a tempo de ganhar «muitas Bolas de Ouro».

«Para vencer a Bola de Ouro, além das exibições individuais, que o Kylian tem muitas, também precisas de conquistar troféus no clube e na seleção. Aqui no PSG tentamos ganhar o mais possível. Não tenho dúvidas deque, com o nível dele, o Mbappé vai acabar por ganhar muitas Bolas de Ouro», atirou o treinador espanhol do Paris Saint Germain.