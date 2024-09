Um dia depois de Javier Tebas ter, na prática, apontado incoerências ao discurso de Vinicius Júnior quanto ao racismo existente em Espanha - o presidente da La Liga defende que o país «não é racista» -, o responsável disse que o extremo do Real Madrid é o favorito à Bola de Ouro.

Javier Tebas falou sobre a questão durante a apresentação do álbum Panini da Liga espanhola. «Ele merece a Bola de Ouro. É um jogador diferente e explodiu nos últimos dois anos. Se não a ganhar, estará entre os dois primeiros. Um ano há-de ganhar», opinou.

E admitiu até outra hipótese, menos provável: «Sejamos realistas: é mais difícil que Carvajal ganhe a Bola de Ouro devido ao seu historial», disse Tebas, sobre o lateral que ganhou a Liga dos Campeões e o Euro 2024.

O craque está entre os 30 indicados ao prémio da revista France Football, que será realizado no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Em 2023/24, Vini registrou 24 golos e nove assistências em 39 partidas com a camisa do Real.

Em termos de títulos, o brasileiro ajudou os blancos a ganharem o campeonato espanhol, a Champions League e a Supertaça de Espanha. Vale a pena lembrar que o Brasil não leva a Bola de Ouro desde 2007, quando Kaká, então no AC Milan, ganhou a distinção.