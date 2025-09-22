O português João Neves, médio do Paris Saint-Germain, ficou na 19.ª posição da Bola de Ouro 2025.

Na temporada passada, o ex-Benfica foi peça fulcral na equipa de Luis Enrique, tendo apontado sete golos e 10 assistências em 59 jogos. Pela Seleção Nacional fez sete jogos.

No palmarés, João Neves, que saiu do Benfica a troco de 66 milhões de euros no mercado de verão, juntou uma liga francesa, uma Supertaça francesa, uma Taça francesa e uma Liga dos Campeões.