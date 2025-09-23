João Neves encontra-se lesionado e não foi opção para o jogo com o Marselha (1-0), por isso marcou presença na gala da Bola de Ouro e não escapou aos holofotes do prestigiado evento.

Acompanhado pela namorada, a atriz portuguesa Madalena Aragão, o médio do PSG vestiu-se a rigor durante… quase toda a gala.

Ora, João chegou ao evento com um fato de classe e de luxo. Mas, no final, quando estava a sair, o português fez algo que nunca costuma fazer no relvado: utilizar a camisola para fora dos calções.

Num momento em que os adeptos até gritavam o seu nome, o português não quis que a namorada passasse frio e emprestou-lhe o casaco, acabando por mesmo por ficar com a camisa «desentalada». 

Ora veja:

