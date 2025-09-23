A Bola de Ouro é sempre um tema muito debatido no universo do futebol. Sempre foi. E este ano não foi diferente. Mounir Nasroui, pai de Lamine Yamal, não escondeu o desagrado ao ver o filho perder o prémio para Ousmane Dembélé.

Logo após a cerimónia, o progenitor de Yamal juntou-se aos jornalistas e soltou: «Para o ano é nosso».

No entanto, passado alguns momentos, desabafou em vídeo chamada no programa El Chiringuito;

«Acho que é o pior... Não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano», começou por dizer.

«Acho que o Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque é meu filho, mas porque é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais. Lamine é Lamine Yamal, temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Para o ano a Bola de Ouro será espanhola», acrescentou.