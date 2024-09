João Neves, Diogo Costa e Filipa Patão estão nomeados para diferentes categorias da gala da Bola de Ouro.

O médio do PSG está nomeado para o Troféu Kopa, que distingue o melhor jogador sub-21. Com três golos e uma assistência em 55 jogos pelo Benfica, o ano de João Neves ficou enriquecido pela presença no Euro 2024.

Na disputa pela distinção estão Warren Zaire-Emery (PSG), Pau Cubarsí e Lamine Yamal (Barcelona), Garnacho e Kobbie Mainoo (Manchester United), Arda Güler (Real Madrid), Karim Konaté (Salzburgo), Savinho (ex-Girona, agora no Man.City) e Mathys Tel (Bayern Munique).

Na última edição, o Troféu Kopa foi atribuído ao inglês Jude Bellingham. Em 2019, João Félix foi o primeiro português a figurar no pódio, ao ser terceiro.

Quanto a Diogo Costa, o guardião do FC Porto é o primeiro português nomeado para o Troféu Yachine, ao fim de cinco edições.

Também presente no trajeto de Portugal até aos «quartos» do Euro 2024, o guarda-redes contará com a concorrência de Donnarumma (PSG), Kobel (Dortmund), Lunin (Real Madrid), Maignan (Milan), Mamardashvili (Valência), Emiliano Martínez (Aston Villa), Unai Simón (Athletic Bilbau), Sommer (Inter Milão) e Ronwen Williams (Sundowns).

Na última época, Diogo Costa acumulou 45 jogos pelo FC Porto e conquistou a Taça de Portugal.

Sem golos sofridos em 25 das 58 partidas disputadas na temporada passada, o português poderá suceder a Emiliano Martínez, titular do Aston Villa e da Argentina, campeã mundial e bicampeã sul-americana.

Por fim, a treinadora do Benfica, Filipa Patão, integra os nomeados para melhor técnico do mundo no futebol feminino.

Tetracampeã pelas águias, aos 35 anos já arrecadou Supertaça (2), Taça de Portugal e Taça da Liga (4). Além disso, atingiu os quartos de final da Liga dos Campeões em 2023/24.

Os outros nomeados são Sónia Bompastor (Lyon e Chelsea), Emma Hayes (Chelsea e Estados Unidos), Arthur Elias (Corinthians), Jonatan Giráldez (Barcelona e Washington Spirit) e Sarina Wiegman (Inglaterra).

A 68.ª gala da Bola de Ouro decorrerá a 28 de outubro no Théâtre du Châtelet, em Paris. A cerimónia acontecerá sob inédita organização da UEFA, a par da revista France Football, que atribui o galardão desde 1956.