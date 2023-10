Eleito Bola de Ouro pela oitava vez na carreira, Lionel Messi lembrou o compatriota Diego Armando Maradona, que faria neste segunda-feira, dia em que o jogador voltou a subir ao topo do mundo, 63 anos.

«Hoje foi o aniversário do Diego. Creio que não há melhor lugar para lhe desejar um feliz aniversário do que rodeado de jogadores, treinadores e de pessoas que gostam de futebol como ele gostava. Onde quer que estejas, partilho isto contigo e com toda a Argentina», disse Messi no fim do discurso após receber a Bola de Ouro das mãos de David Beckham, presidente do Inter Miami, equipa que o craque argentino representa desde o verão.

Lionel Messi superou Erling Haaland e Kylian Mbappé, que completaram o pódio por esta ordem. Os próximos anos, projetou, serão deles. «Não quero esquecer Haaland e Mbappé, que estiveram a um nível incrível. Vão ganhar este prémio nos próximos anos. (...) Tive a sorte de estar muitos anos nesta gala. Os jogadores renovam-se, mas o nível não baixa», observou.

Após a cerimónia realizada no Théâtre du Châtelet, Messi marcou presença numa conferência de imprensa na qual fez sonhar os adeptos do Barcelona com um possível regresso.

«O Barcelona é o clube que me viu crescer, que me deu tudo, que amo e pelo qual também dei tudo. Por que não voltar? Mas não é algo em que pense agora. Um dia voltarei a viver em Barcelona e estarei perto do clube de uma maneira ou de outra. Vou estar ligado a essa casa e não sei o que poderá acontecer. (...) Gostaria muito de poder despedir-me das pessoas. Creio que houve uma sensação estranha quando fui embora e isso não está de acordo com tudo o que vivemos juntos. Mereço poder despedir-me das pessoas com quem partilhei alegrias e tristezas ao longo da carreira», afirmou, dizendo que teve a sorte de ter estado na «melhor equipa do Mundo da história». «Isso fez com que tudo fosse mais fácil», acrescentou.

O jogador de 36 anos, que colocou a cereja no topo de uma recheadíssima carreira ao vencer o Mundial 2022 pela Argentina, garantiu que continua a seguir o Barcelona. E considerou que o emblema catalão, que tem João Cancelo e João Félix na equipa, pode lutar esta época com as melhores equipas da Europa. «É o clube que amarei para toda a vida. Creio que tem uma grande equipa, grandíssimos jogadores, uma mescla de jovens e de veteranos. (...) O Barcelona está preparado para lutar por esta Champions e vai recompor-se do golpe duro da derrota no clássico. Não tenho dúvidas de que é um dos candidatos, mas não há que colocar pressão. É ir aos poucos e crescer durante a competição», analisou.