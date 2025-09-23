Neymar Júnior reagiu à classificação da Bola de Ouro e criticou a posição em que ficou o compatriota Raphinha, do Barcelona.

«Raphinha em quinto é sacanagem demais», comentou o brasileiro, acompanhando com um emoji a rir, numa publicação de Eduardo Semblano, criador de conteúdo.

De recordar que Ousmane Dembélé foi o vencedor da Bola de Ouro 2025. O brasileiro Raphinha ficou em quinto lugar, atrás de Salah, Vitinha, Lamine e Dembélé.



