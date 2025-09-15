A entrega da Bola de Ouro está cada vez mais próxima e o nome do vencedor é um tema recorrente. Ora, esta segunda-feira, em entrevista à RMC Sport, Luís Campos não duvidou que esse prémio só pode ter um nome: Ousmane Dembélé.

«Ousmane Dembélé marcou 35 golos e fez 16 assistências. Foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões e o melhor jogador da liga francesa. Terminou como melhor marcador do campeonato. Ganhou tudo. «Não havia discussão se o nome dele fosse Messi ou Cristiano Ronaldo», atirou o conselheiro desportivo do Paris Saint-Germain.

«Se ele não ganhar a Bola de Ouro, então as pessoas que votaram não têm a competência para votar na Bola de Ouro. As estatísticas que tem e tudo o que conquistou… são dados muito fortes. Na minha opinião, é Ousmane Dembélé quem claramente merece a Bola de Ouro. Não há discussão», completou o português.