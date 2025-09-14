Gyökeres, Haaland e Hakimi: o que valem na corrida à Bola de Ouro
Maisfutebol analisa, com a ajuda da Sofascore, os 30 finalistas ao prémio que será entregue a 22 de setembro
Está lançada a corrida à Bola de Ouro e não queremos que lhe falte nada. Por isso o Maisfutebol, com o auxílio da Sofascore, traz-lhe uma análise detalhada do que fizeram todos os 30 finalistas. Para além das estatísticas, damos-lhe também o lugar, entre os 30 finalistas, em que cada jogador se encontra em cada item.
Serão três candidatos por dia, até dia 22 de setembro, altura em que a France Fooball vai revelar quem o vencedor deste ano (e sucessor de Rodri).
VIKTOR GYÖKERES
Assinou 54 golos em 52 jogos oficiais pelo Sporting, tendo contribuído de forma decisiva para a conquista do bicampeonato e da dobradinha dos leões. A época estrondosa levou-o a lutar pela Bola de Ouro até ao sprint final da época. Despertou a cobiça de alguns dos maiores clubes do Mundo e transferiu-se para o Arsenal por uma verba recorde de 66 milhões de euros, num negócio que pode atingir os €76M. É o único candidato à Bola de Ouro de fora das chamadas Big-5.
ERLING HAALAND
Segundo classificado em 2023 e quinto em 2024, não teve, à semelhança do Manchester City, uma época ao nível habitual, tendo-se contentado com a vitória na Supertaça de Inglaterra ainda no princípio da temporada. Ainda assim, faturou por 34 ocasiões pelos citizens, motivo que justifica a inclusão entre os melhores do ano.
ACHRAF HAKIMI
Aos 26 anos fez a melhor época da carreira, com 11 golos e 14 assistências pelo Paris Saint-Germain, que ajudou a vencer quase tudo numa época memorável para os parisienses e que culminou com as vitórias na Supertaça francesa, Taça de França, Liga francesa e Liga dos Campeões (inaugurou o marcador na goleada por 5-0 ao Inter na final), além da chegada à final do Mundial de Clubes. É um claro candidato a figurar no top-5 da Bola de Ouro e, se calhar, esta afirmação peca por excesso de conservadorismo.
SERHOU GUIRASSY
Não ganhou títulos coletivos, mas foi o melhor marcador da Liga dos Campeões, em igualdade com Raphinha (Barcelona), ambos com 13 golos. O internacional da Guiné Conacri foi também o melhor marcador do Mundial de Clubes, com os mesmo quatro golos de Di Maria, e acabou a Bundesliga em segundo, só atrás de Harry Kane.
DENZEL DUMFRIES
Foi ano em que o Inter Milão quase ganhou tudo: quase ganhou a Champions (perdeu na final), quase ganhou a Liga Italiana (terminou em segundo), quase ganhou a Supertaça de Itália (perdeu na final) e quase ganhou a Taça de Itália (foi eliminado nas meias-finais). Dumfries fez ainda assim um grande ano, com 11 golos e 5 assistências.
DÉSIRÉ DOUÉ
Foi a grande revelação da época, ele que tinha chegado do Rennes por 50 milhões de euros. Só em dezembro é que se tornou titular indiscutível, mas ainda foi a tempo de ser fundamental no ano de sonho do PSG, que ganhou a Liga dos Campeões, a Liga Francesa, a Taça de França, a Supertaça de França e a Supertaça Europeia.
GIANLUIGI DONNARUMMA
Foi uma época de sonho. Conquistou quase tudo o que havia para conquistar ao serviço do PSG (faltou-lhe apenas o Mundial de Clubes). O internacional italiano levou para casa a Liga dos Campeões, a Liga Francesa, a Taça de França, a Supertaça de França e a Supertaça Europeia. É o único guarda-redes na lista de 30 nomeados ao prémio.
JUDE BELLINGHAM
O Real Madrid conquistou apenas a International Cup, tendo fechado a Liga Espanhola no segundo lugar e sido eliminado nos «quartos» da Champions. O médio de 22 anos fez um total de 15 golos e 14 assistências, números inferiores aos apresentados na época de 2023/24.
OUSMANE DEMBÉLÉ
Porventura um dos principais favoritos. O internacional francês apresentou números nunca antes vistos na carreira: 35 golos e 14 assistências, em 53 jogos pelos parisienses, mais cinco troféus conquistados pelo PSG: Liga dos Campeões, Liga Francesa, Taça de França, Supertaça de França e Supertaça Europeia.