Nuno Mendes, João Neves, McTominay: o que valem na corrida à Bola de Ouro
Maisfutebol analisa, com a ajuda da Sofascore, os 30 finalistas ao prémio que será entregue a 22 de setembro
Está lançada a corrida à Bola de Ouro e não queremos que lhe falte nada. Por isso o Maisfutebol, com o auxílio da Sofascore, traz-lhe uma análise detalhada do que fizeram todos os 30 finalistas. Para além das estatísticas, damos-lhe também o lugar, entre os 30 finalistas, em que cada jogador se encontra em cada item.
Serão três candidatos por dia, até dia 22 de setembro, altura em que a France Football vai revelar quem o vencedor deste ano (e sucessor de Rodri).
NUNO MENDES
Depois de ter falhado mais de metade da época anterior devido a lesão, o português teve papel preponderante no PSG (53 jogos, cinco golos, seis assistências), sendo peça fundamental na equipa treinada por Luis Enrique, para as conquistas da Liga francesa, Taça de França, Supertaça francesa, Liga dos Campeões e Supertaça Europeia, além do segundo lugar no Mundial de Clubes. De igual modo, foi decisivo na Seleção, na conquista da Liga das Nações. É, assim, um dos fortes candidatos ao topo da lista da Bola de Ouro.
JOÃO NEVES
Chegou a Paris, viu, jogou e triunfou. À primeira época no clube francês, o médio tornou-se desde cedo titular e parte da espinha dorsal da equipa, que venceu tudo a nível interno (Liga, Taça e Supertaça), além das conquistas europeias na Liga dos Campeões e na Supertaça Europeia: fez 59 jogos, sete golos e dez assistências no clube. Na Seleção, ora no papel de médio, ora a lateral-direito, foi também importante no êxito na Liga das Nações. Com naturalidade, é também um dos nomes apontados aos primeiros lugares.
SCOTT MCTOMINAY
Foi de Manchester para Nápoles para ser ídolo na casa onde Maradona é rei. O médio foi um dos pilares da equipa que evitou nova longa espera para ser campeã italiana, ajudando o Nápoles a conquistar o seu quarto «scudetto», o segundo nos últimos três anos. Foi eleito o melhor jogador da Serie A e fez 36 jogos, 13 golos e quatro assistências pelo clube em 2024/25.
MBAPPÉ
Tem sido nos últimos anos um nome forte para a conquista do galardão, no entanto, nunca o conseguiu. Na temporada de estreia no Real Madrid conquistou apenas a Taça Intercontinental pelos meregues, no entanto terminou a época com 44 golos, igualando o melhor registo da carreira, valor ao qual soma cinco assistências.
MAC ALLISTER
Chegou a Liverpool em 2023/24 com o rótulo de campeão do Mundo pela Argentina e, na temporada seguinte conquistou a Premier League pelos reds. Com sete golos e seis assistências em 49 partidas, foi uma peça importante no xadrez de Arne Slot para devolver as faixas de campeão à cidade dos Beatles.
LAUTARO MARTÍNEZ
Na sétima temporada ao serviço do Inter, Lautaro Martínez aplicou um registo elevado que o continua a colocar como um dos melhores avançados a jogar na Europa. O argentino faturou por 24 ocasiões e assistiu noutras três na última época, no entanto, a nível coletivo, não foi a melhor temporada para Lautaro. A equipa italiana ficou sempre à porta dos títulos, tendo sido finalista vencido na Liga dos Campeões e da Supertaça Italiana. Caiu nas «meias» do Mundial de Clubes e da Taça de Itália e por último, perderam o campeonato por um ponto, atrás do Nápoles.
KHVICHA KVARATSKHELIA
Só chegou a Paris no mercado de janeiro, mas ainda foi a tempo de conquistar um lugar no onze do PSG e contribuir para a conquista da Liga dos Campeões, da Liga francesa e da Taça de França. No total da temporada, o georgiano apontou 13 golos e deu dez assistências em 51 jogos. Reencontrou os níveis da primeira época de Nápoles e é um candidato aos lugares cimeiros da Bola de Ouro.
ROBERT LEWANDOWSKI
Os anos passam, mas Robert Lewandowski continua a marcar golos e a temporada passada até foi a mais goleadora do polaco das três ao serviço do Barcelona. Foi campeão espanhol com o Barça e apontou 27 golos, só atrás dos 31 de Kylian Mbappé. Na Champions, marcou em 11 ocasiões e ficou no pódio dos melhores marcadores. A nível coletivo, além da Liga espanhola, conquistou a Supertaça e a Taça do país vizinho.
HARRY KANE
O avançado inglês, finalmente, conquistou um título coletivo na carreira. Com 26 golos, foi o melhor marcador e jogador da Liga alemã, conquistada pelo Bayern Munique. No total da temporada, Kane assinou 41 golos e ainda deu 13 assistências. É alguém já habituado a estas andanças.
VIKTOR GYÖKERES
Assinou 54 golos em 52 jogos oficiais pelo Sporting, tendo contribuído de forma decisiva para a conquista do bicampeonato e da dobradinha dos leões. A época estrondosa levou-o a lutar pela Bola de Ouro até ao sprint final da época. Despertou a cobiça de alguns dos maiores clubes do Mundo e transferiu-se para o Arsenal por uma verba recorde de 66 milhões de euros, num negócio que pode atingir os €76M. É o único candidato à Bola de Ouro de fora das chamadas Big-5.
ERLING HAALAND
Segundo classificado em 2023 e quinto em 2024, não teve, à semelhança do Manchester City, uma época ao nível habitual, tendo-se contentado com a vitória na Supertaça de Inglaterra ainda no princípio da temporada. Ainda assim, faturou por 34 ocasiões pelos citizens, motivo que justifica a inclusão entre os melhores do ano.
ACHRAF HAKIMI
Aos 26 anos fez a melhor época da carreira, com 11 golos e 14 assistências pelo Paris Saint-Germain, que ajudou a vencer quase tudo numa época memorável para os parisienses e que culminou com as vitórias na Supertaça francesa, Taça de França, Liga francesa e Liga dos Campeões (inaugurou o marcador na goleada por 5-0 ao Inter na final), além da chegada à final do Mundial de Clubes. É um claro candidato a figurar no top-5 da Bola de Ouro e, se calhar, esta afirmação peca por excesso de conservadorismo.
SERHOU GUIRASSY
Não ganhou títulos coletivos, mas foi o melhor marcador da Liga dos Campeões, em igualdade com Raphinha (Barcelona), ambos com 13 golos. O internacional da Guiné Conacri foi também o melhor marcador do Mundial de Clubes, com os mesmo quatro golos de Di Maria, e acabou a Bundesliga em segundo, só atrás de Harry Kane.
DENZEL DUMFRIES
Foi ano em que o Inter Milão quase ganhou tudo: quase ganhou a Champions (perdeu na final), quase ganhou a Liga Italiana (terminou em segundo), quase ganhou a Supertaça de Itália (perdeu na final) e quase ganhou a Taça de Itália (foi eliminado nas meias-finais). Dumfries fez ainda assim um grande ano, com 11 golos e 5 assistências.
DÉSIRÉ DOUÉ
Foi a grande revelação da época, ele que tinha chegado do Rennes por 50 milhões de euros. Só em dezembro é que se tornou titular indiscutível, mas ainda foi a tempo de ser fundamental no ano de sonho do PSG, que ganhou a Liga dos Campeões, a Liga Francesa, a Taça de França, a Supertaça de França e a Supertaça Europeia.
GIANLUIGI DONNARUMMA
Foi uma época de sonho. Conquistou quase tudo o que havia para conquistar ao serviço do PSG (faltou-lhe apenas o Mundial de Clubes). O internacional italiano levou para casa a Liga dos Campeões, a Liga Francesa, a Taça de França, a Supertaça de França e a Supertaça Europeia. É o único guarda-redes na lista de 30 nomeados ao prémio.
JUDE BELLINGHAM
O Real Madrid conquistou apenas a International Cup, tendo fechado a Liga Espanhola no segundo lugar e sido eliminado nos «quartos» da Champions. O médio de 22 anos fez um total de 15 golos e 14 assistências, números inferiores aos apresentados na época de 2023/24.
OUSMANE DEMBÉLÉ
Porventura um dos principais favoritos. O internacional francês apresentou números nunca antes vistos na carreira: 35 golos e 14 assistências, em 53 jogos pelos parisienses, mais cinco troféus conquistados pelo PSG: Liga dos Campeões, Liga Francesa, Taça de França, Supertaça de França e Supertaça Europeia.