Ousmane Dembélé admitiu que a Bola de Ouro «nunca foi um objetivo de carreira», considerando que a conquista foi o culminar de uma época coletivamente vitoriosa com o PSG.

«Sempre trabalhei em equipa. A Bola de Ouro nunca foi um objetivo de carreira, mas, agora que a tenho, é incrível. Trabalhei no duro pela equipa, para podermos conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez, para podermos vencer a Liga [francesa] e a Taça [de França]. Culminar a época com um troféu individual é muito especial», disse o extremo francês, esta segunda-feira, em Paris.

Em 2024/25, Dembélé participou em 53 jogos pelo PSG, com 35 golos e 16 assistências, concluindo a melhor temporada a nível individual.

O internacional gaulês deixou Lamine Yamal, de 18 anos, no segundo lugar e Vitinha a fechar o pódio. Por sua vez, Nuno Mendes e João Neves ficaram na 10.ª e 19.ª posição, respetivamente.

Dembélé fez questão de enaltecer o treinador do PSG, Luis Enrique, considerando-o como «um pai», emocionando-se quando a mãe foi chamada ao palco: «A minha mãe está sempre aqui para mim».