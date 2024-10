Um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro, Vinicius Júnior não vai marcar presença na cerimónia de entrega do prémio que decorre esta segunda-feira, em Paris. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid e o brasileiro cancelaram a viagem depois de terem percebido que o jogador não irá receber o galardão.



Os sites do «As», da «Marca», da «RMC» e até as redes sociais de Fabrizio Romano escrevem que o vencedor da Bola de Ouro vai ser, afinal, Rodri, da seleção espanhola e do Manchester City.

Por isso, o emblema espanhol afastou-se do evento, ele que tinha tudo acertado para partir do aeroporto Adolfo Suárez de Baraja pelas 15 horas com capitães, treinador, dirigentes e familiares num total de 50 pessoas. Para além disso, tinha previsto uma emissão de cinco horas sobre a Bola de Ouro na Real Madrid TV, que já foi cancelada.

Segundo a «Marca», uma fonte do Real Madrid garantiu-lhe mesmo que o clube não quer mais saber do prémio. «A partir de agora a Bola de Ouro acabou para nós», cita o jornal de Madrid.

Tudo parece confirmar, portanto, que Vinicius Jr. não será o vencedor da Bola de Ouro. Além de Vinicius, Ancelotti estava nomeado para melhor treinador, Lunin para melhor guarda-redes e Arda Guler para melhor jovem do mundo.