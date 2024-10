Vinícius Júnior não marcou presença na cerimónia da Gala de Ouro, assim como os restantes membros do Real Madrid depois de saber que não iria vencer. Pouco depois de o galardão ter sido atribuído a Rodri, o internacional brasileiro deixou uma mensagem nas redes sociais.



«Farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados», escreveu o avançado.



Vários jogadores merengues fizeram publicações nas redes sociais a defender Vini Jr como Tchouameni ou Camavinga. Por sua vez, o técnico Carlo Ancelotti, distinguido como o melhor do Mundo, dedicou o prémio a Carvajal e a Vinícius.



FOOTBALL POLITICS ❌



My brother you are the best player in the world and no award can say otherwise. Love you my bro ❤️ pic.twitter.com/X3yAH1Sl0p — Eduardo Camavinga (@Camavinga) October 28, 2024