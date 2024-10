Karim Benzema comentou a entrega da Bola de Ouro a Rodri e admitiu que caso fosse ele a decidir, o prémio teria ido para Vinicius Júnior.

Em declarações ao «El Chiringuito», o antigo vencedor do troféu e atual jogador do Al Ittihad confessou que o internacional brasileiro lhe dá outras sensações, enquanto espetador, e isso é essencial para a sua opinião.

«Não tenho nada contra o Rodri, que é um bom jogador. Só que eu estou no meu sofá a ver televisão e o Rodri não faz com que eu diga "Pffff", sendo que o Vinicius Júnior já fez isso mais do que uma vez», afirmou.