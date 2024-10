Aí está o primeiro momento insólito desta cerimónia da Bola de Ouro. Na habitual passadeira vermelha, os jogadores foram chegando e Rúben Dias acabou por ser confundido com o seu companheiro de equipa, Rodri.

Ora, a confusão não foi feita por um adepto, mas sim pela página oficial da Bola de Ouro. Recorde-se que o internacional português terminou na 23.ª posição desta lista de candidatos ao prémio.

Mano, olha que doideira,



o perfil OFICIAL do ballon d'or postou uma foto do Ruben Dias (um português) com a legenda "Rodri is in the place"



OS CARAS NEM SABEM QUEM É O RODRI 🧐



Isso aqui é um surto coletivo.



ISSO É UMA PIADA pic.twitter.com/yHrWeCswcB