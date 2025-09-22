Viktor Gyökeres ficou na 15.ª posição da Bola de Ouro 2025. O ex-Sporting foi o único jogador da Liga a ser nomeado para o prestigiado prémio.

Na temporada passada, ao serviço dos leões, marcou 54 jogos e 13 assistências em 52 jogos, tendo conquistado uma Liga e uma Taça de Portugal.

Face à sensacional época (tal como a anterior), o sueco acabou por rumar ao Arsenal neste mercado de verão.