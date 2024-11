A entrega da Bola de Ouro continua a dar que falar e o último episódio é, porventura, um dos mais caricatos. Ora, segundo a «France Football», três jornalistas deixaram Vinicius Júnior fora do «top-10» na votação e um deles confirmou o sucedido.

De acordo com Juha Kanerva (jornalista em questão), um erro técnico esteve na origem do sucedido, tal como explicou, numa resposta à própria publicação.

Além disso, o finlandês garantiu ainda que vai deixar de fazer parte da lista de jurados para a entrega do prémio. A mesma notícia refere que Bruno Porzio (El Salvador) e Sheefeni Nikodemus (Namíbia) também deixaram o brasileiro fora do «top-10».

«Um erro técnico da minha parte. Vou deixar de ser jurado na Bola de Ouro», pode ler-se.

🚨The 3 journalists who left Vini Jr. out of their Ballon d’Or top 10 votes:



🇫🇮 Juha Kanerva from Finland

🇸🇻 Bruno Porzio from El Salvador

🇳🇦 Sheefeni Nikodemus from Namibia



🧷 France Football. pic.twitter.com/pJLUBrtIFz