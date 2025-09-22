A noite em Paris acrescentou mais uma página na história do futebol português. Vitinha e Nuno Mendes, que foram derrotados em casa do Marselha, escreveram os nomes numa lista de luxo.

Houve quatro portugueses eleitos na cerimónia. No que toca ao melhor jogador, a tripla do PSG (Vitinha, Nuno Mendes e João Neves) fazia parte dos 30 escolhidos. No prêmio de melhor jovem, João Neves repetiu a nomeação e Rodrigo Mora (FC Porto) também fez parte da lista.

No que toca ao troféu Kopa - que elege o melhor jovem - Portugal voltou a ter um eleito no top-3, algo que não acontecia desde João Félix em 2019. Este ano foi João Neves a fechar o pódio, ficando atrás de Désiré Doué (segundo) e Lamine Yamal (primeiro). Rodrigo Mora entrou ainda no top-10, sendo nomeado o oitavo melhor jovem.

Quinta vez que Portugal tem dois jogadores no top-10

Já no que toca à Bola de Ouro, João Neves entrou no top-20, assumindo a 19.ª posição. Os outros dois portugueses entraram no top-10, algo que não acontecia desde 2019. Vitinha foi terceiro e Nuno Mendes foi décimo. Apenas a quinta vez em 69 edições que dois lusos entraram na lista dos dez melhores.

A última vez foi em 2019, ano em que Cristiano Ronaldo foi terceiro e Bernardo Silva foi nono. Três anos antes, em 2016, Cristiano Ronaldo foi o vencedor e Pepe ficou em nono, numa altura em que eram companheiros no Real Madrid.

Em 2004 foi a dupla portista, com Deco a ser segundo e Ricardo Carvalho a ficar em nono. A primeira vez que este dado aconteceu foi no longínquo ano de 1966, ano em que Eusébio foi segundo e José Torres décimo.

Os atletas parisienses aumentaram também o número de portugueses que já carimbaram o nome no top-10. São já 13 nomes: Cristiano Ronaldo (14 vezes), Eusébio (oito vezes), Figo (três vezes), Bernardo Silva (duas vezes), José Águas (uma vez), José Torres (uma vez), Chalana (uma vez), Futre (uma vez), Deco (uma vez), Ricardo Carvalho (uma vez), Pepe (uma vez), Vitinha (uma vez) e Nuno Mendes (uma vez).

Vitinha num lote restrito de lusos

Além de a dupla do PSG escrever história juntos, Vitinha entrou também para uma lista ainda mais reduzida. Ficando em terceiro lugar, o médio ex-FC Porto é apenas o sexto português a ficar no pódio das nomeações. Junta-se a nomes como Eusébio, Paulo Futre, Luis Figo, Deco e Cristiano Ronaldo. Lista de peso, portanto.

No que respeita a vitórias, apenas Ronaldo já venceu a Bola de Ouro, tendo vencido em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). O português é o segundo mais vencedor apenas atrás de Lionel Messi, que já venceu por oito vezes.