A bola do Euro 2020 vai mudar de visual para os últimos três jogos, as meias-finais e a final que vai definir o sucessor de Portugal como novo campeão da Europa.

Até aos quartos de final, as seleções jogaram com uma bola com linhas a negro e outras multicoloridas a assinalar o carácter transversal da competição que passou por vários países.

Para a última etapa da competição, a Adidas revelou agora uma nova versão da bola Uniforia que também pretende destacar e mistura de fronteiras, bem como a diversidade dos adeptos e jogadores em competição.