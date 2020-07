O ex-jogador do Sporting Yannick Bolasie concedeu uma entrevista ao canal de Youtube Toffe TV, associado aos ingleses do Everton, na qual abordou, entre muitas outras coisas, a sua passagem pelo Sporting, com uma intervenção curiosa.

«O Sporting foi uma loucura, para ser honesto. Achava que em Inglaterra era louco, mas aquilo é qualquer coisa» começou por dizer. «Assinei com o Marcel Keizer, que me disse qual era o plano da época e o que íamos fazer. Ele foi despedido no dia a seguir. Pensei, onde me vim meter?»

O jogador, que esteve cedido ao Sporting uma temporada, acabou por voltar a casa mais cedo, depois de ter sido afastado, juntamente com Jesé, após a chegada de Rúben Amorim ao comando técnico.

Esta não foi a primeira vez que Bolasie se pronunciou sobre a passagem pelos leões, tendo mesmo escrito uma carta de despedida no dia em que terminava contrato de empréstimo.