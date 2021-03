O FC Porto deu mais detalhes sobres as lesões de Pepe e de Corona, que foram substituídos ao intervalo do jogo com o Gil Vicente, neste sábado.

Os azuis e brancos informam que Corona contraiu um «hematoma na região periorbitária direita», consequência de um choque de cabeças, enquanto Pepe apresentou queixas relacionadas com um edema na perna direita sofrido anteriormente.

No final do jogo, Sérgio Conceição disse mesmo que o jogador mexicano apresentava dificuldades na visão e que Pepe ressentiu-se de um problema contraído no clássico com o Sporting. O técnico dos azuis e brancos reconhece que Pepe será mais difícil de recuperar para o jogo de terça-feira com a Juventus, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.