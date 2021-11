Portugal registou mais cinco mortos e 1.654 infetados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.222 mortes e 1.100.961 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.



Três das cinco mortes a lamentar ocorreram na região Norte. Morreu uma pessoa na região Centro e outra em Lisboa e Vale do Tejo.



Desde 8 de setembro que não havia tantos novos casos diários em Portugal. Há 34 528 casos ativos, mais 785 em relação a segunda-feira. De resto, a maioria das novas infeções registou-se em Lisboa e Vale do Tejo (459) e no Centro (460). Há mais 372 novos casos na região Norte, 106 no Alentejo e 168 no Algarve, 38 nos Açores e 51 na Madeira.

O número de doentes internados aumentou em relação à véspera - há mais 19 pessoas em enfermaria. O número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos também aumentou: há mais dois que no dia anterior.



Por outro lado, há mais 864 pessoas que recuperaram da doença num total de 1.048.211 desde o início da pandemia em Portugal.

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 116,9 para 125,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 116,4 para 124,8 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,12 a nível nacional.

Em Portugal continental o Rt subiu de 1,08 para 1,12.