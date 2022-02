O Chile venceu esta terça-feira a Bolívia na deslocação a La Paz, por 3-2, na abertura da 16.ª jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, num jogo em que Alexis Sánchez foi decisivo, ao apontar dois dos golos dos visitantes.

A equipa comandada pelo uruguaio Martín Lasarte adiantou-se no marcador precisamente por Alexis, aos 14 minutos, num belo golo de livre direto.

O resultado foi ainda alterado na primeira parte, por Marc Enoumba, que fez o 1-1, de cabeça, na sequência de um canto.

Mais mudanças no marcador surgiram na segunda parte, no último quarto de hora do encontro. Marcelino Núñez fez o 1-2 no marcador aos 77 minutos e Alexis fez o terceiro do Chile aos 85 minutos, para o bis na conta pessoal, após uma bela jogada individual.

Todos os golos do Bolívia-Chile:

O 1-3 parecia descansar o Chile, mas só pareceu. É que os comandados do venezuelano César Farías reduziram pouco depois, por Marcelo Moreno, aos 88 minutos, acalentando esperanças pelo menos por um ponto, que acabou por não ser conseguido.

Foi mesmo o Chile a estar perto, em tempo de compensação, do quarto golo. Porém, o livre de Alexis levou a bola à trave, num lance que daria um golo espetacular e o ‘hat-trick’ ao avançado do Inter de Milão.

Com este resultado, o Chile sobe à condição ao quinto lugar, com 19 pontos, os mesmos do Uruguai, que defronta a Venezuela esta noite (23h00). Os chilenos estão para já em quinto lugar devido à melhor diferença de golos que têm face aos uruguaios, naquele que é o primeiro critério de desempate.

Às 23h30 tem início o Argentina-Colômbia e, já na madrugada de quarta-feira em Portugal, há um Brasil-Paraguai (00h30) e o Peru-Equador (02h00).

Brasil e Argentina estão já entre o leque de seleções apuradas. Faltam definir mais duas vagas diretas na América do Sul, sendo que o quinto classificado vai disputar um play-off.