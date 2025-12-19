Foi preciso recorrer ao desempate por penáltis para o Bolonha derrotar o Inter nas meias-finais da Supertaça de Itália (1-1, 3-2 após penáltis). Na noite desta sexta-feira, na Arábia Saudita, os comandados de Chivu adiantaram-se ao segundo minuto, pelo avançado Thuram.

Na resposta, o Bolonha conquistou um penálti graças a uma mão na bola protagonizada pelo defesa Bisseck. Assim, o relógio assinalava 35 minutos quando o avançado Orsolini restabeleceu a igualdade.

Entre trocas, o Inter massacrou na segunda parte – 9-3 em remates e 6-1 em cantos – mas esbarrou na muralha defensiva liderada pelo guardião Ravaglia. Ora, ao soar do derradeiro apito no tempo regulamentar, a turma de Vincenzo Italiano continuava de olho na primeira final da Supertaça. E foram mais eficazes no derradeiro desempate.

Num duelo que não vai ficar na memória pelo desempate por penáltis – tal o desacerto dos responsáveis por rematar – Immobile soltou a festa do Bolonha (3-2).

Assim, o Bolonha vai medir forças com o Nápoles – que não conquista a Supertaça desde 2014 – na segunda-feira (19h).

Em simultâneo, este desfecho impede o Inter de partir para a quinta final consecutiva, depois de conquistar a Supertaça em 2021, 2022 e 2023. Na última época, também na Arábia Saudita, o Inter perdeu na final para o rival Milan (3-2), então comandado por Sérgio Conceição.

Numa competição disputada desde 1988, a Juventus é o emblema mais titulado, com nove conquistas, seguida pelos rivais de Milão, empatados a oito triunfos.