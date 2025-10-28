O Bolonha anunciou que o treinador Vincenzo Italiano, de 47 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira. O italiano deu entrada no hospital com uma pneumonia, falhando o triunfo em Bucareste (2-1) e em Cagliari (2-0). Ainda que sob supervisão da equipa médica do clube, Vincenzo Italiano vai regressar ao trabalho nesta quarta-feira.

O Bolonha é quinto classificado na Serie A – a quatro pontos dos líderes Nápoles e Roma – e recebe o Torino (12.º) na quarta-feira (19h45).