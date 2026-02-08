O lateral João Mário foi titular na estreia pelo Bolonha, neste domingo, na derrota caseira ante o Parma (1-0). Em encontro da 24.ª jornada do campeonato, o ex-FC Porto saiu ao intervalo, quando o treinador Vincenzo Italiano adaptou o sistema tático face à expulsão do médio Pobega aos 18 minutos.

Depois de Santiago Castro – avançado argentino do Bolonha – ver um autogolo invalidado aos 69 minutos por fora de jogo de um adversário, outro argentino brilhou no Parma. Estavam decorridos 90+5m quando Christian Ordóñez desfez o nulo. O médio de 21 anos saiu do banco aos 79m e estreou-se, assim, a marcar pelo Parma.

O Parma é 14.º classificado com 26 pontos, a quatro do Bolonha (10.º). A equipa de João Mário regista quatro derrotas consecutivas no campeonato e aponta baterias aos “quartos” da Taça. Na quarta-feira há receção à Lazio (20h).